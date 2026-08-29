A região Sudoeste terá um dia de calor bastante expressivo neste domingo (30), com o aquecimento se destacando em todo o território. Entre os locais mais quentes, São Simão lidera com máxima prevista de 37,0°C, seguido de perto por Cachoeira Alta e Castelândia, que devem registrar 36,9°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas no início do dia ocorrem em Mineiros, com mínima de 19,5°C, e em Montividiu, onde os termômetros marcam 20,2°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média para o período é de 47,65%, sendo que os índices mais elevados ocorrem em Aporé, com até 70,0%, e em Itajá, que chega a 69,0%. A probabilidade de chuva para a região é muito baixa, com média geral de 6,06%. As maiores chances de precipitação se concentram em Lagoa Santa e na própria cidade de Aporé, mas com possibilidade de apenas 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 36,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 35,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aporé: máxima 36,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 36,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Castelândia: máxima 36,9°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Caçu: máxima 36,2°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Chapadão do Céu: máxima 34,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Gouvelândia: máxima 36,4°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Itajá: máxima 36,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itarumã: máxima 36,4°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Jataí: máxima 35,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Lagoa Santa: máxima 36,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Maurilândia: máxima 36,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mineiros: máxima 35,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Montividiu: máxima 34,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Paranaiguara: máxima 36,4°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Perolândia: máxima 34,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 34,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Quirinópolis: máxima 36,9°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Rio Verde: máxima 35,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Helena de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 35,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio da Barra: máxima 36,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Serranópolis: máxima 34,9°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Simão: máxima 37,0°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Turvelândia: máxima 36,9°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.