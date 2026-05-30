A região Sudoeste terá um tempo com temperaturas amenas a quentes no domingo (31). Turvelândia será a cidade mais quente, com máxima de 29.3°C, seguida por São Simão (29.2°C) e Maurilândia (29.0°C). As menores temperaturas serão registradas em Montividiu, com mínima de 12.9°C, e Mineiros, com 13.1°C.A umidade média na região ficará em 71.29%. Mineiros registrará os maiores índices de umidade, atingindo 88.0%, com Jataí e Quirinópolis também elevadas, com 86.0% cada. A probabilidade média de chuva é baixa, de 9.33%. Contudo, cidades como Mineiros podem ter 40.0% de chance de chuva, enquanto Castelândia pode chegar a 35.0% e Santa Rita do Araguaia, a 30.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28.9°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.7°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Aporé: máxima 28.0°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 28.5°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 28.9°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 27.8°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 26.8°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 28.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 28.5°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 27.9°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 27.2°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Lagoa Santa: máxima 28.4°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 29.0°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 27.9°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Montividiu: máxima 26.5°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 28.3°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 26.9°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Portelândia: máxima 27.2°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Quirinópolis: máxima 28.8°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 27.3°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Santa Helena de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.4°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio da Barra: máxima 28.2°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 26.7°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%São Simão: máxima 29.2°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 29.3°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.