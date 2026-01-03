A região Sudoeste para domingo (4) terá o tempo com possibilidade de chuvas como sua principal característica. As temperaturas permanecerão elevadas, com Lagoa Santa registrando 33.1°C, seguida por São Simão com 32.9°C e Paranaiguara com 32.8°C como as cidades mais quentes. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Montividiu, com 19.0°C, e Perolândia, com 19.4°C.A umidade média na região ficará em torno de 71.92%, com Montividiu registrando a umidade mais alta, chegando a 90.0%, seguida por Acreúna com 88.0% e Turvelândia com 85.0%. A probabilidade média de chuva é de 25.87%, mas algumas localidades apresentarão índices maiores, como Montividiu, com 50.0%, Acreúna, com 45.0%, e Rio Verde, também com 45.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 32.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Aporé: máxima 32.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Alta: máxima 32.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Castelândia: máxima 31.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Caçu: máxima 32.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Chapadão do Céu: máxima 30.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Gouvelândia: máxima 31.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Itajá: máxima 32.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Itarumã: máxima 32.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Jataí: máxima 30.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Lagoa Santa: máxima 33.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Maurilândia: máxima 31.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Mineiros: máxima 30.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 28.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Paranaiguara: máxima 32.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Perolândia: máxima 29.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Portelândia: máxima 30.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 31.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Rio Verde: máxima 28.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 31.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Serranópolis: máxima 31.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 32.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Turvelândia: máxima 31.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.