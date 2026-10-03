A região Sudoeste deve enfrentar forte instabilidade atmosférica no domingo (4), com os termômetros registrando média mínima de 19,78°C e máxima média de 28,5°C. Entre os locais que devem registrar as temperaturas mais elevadas estão Acreúna, com máxima de 31,8°C, Turvelândia, com 31,7°C, e Castelândia, que alcança 31,1°C. Por outro lado, o amanhecer promete ser mais ameno em municípios como Montividiu e Perolândia, cujas mínimas previstas são de 18,4°C e 18,6°C, respectivamente.A umidade relativa do ar na região terá uma média de 79,02%, sendo que os maiores índices chegam a 91,0% nas cidades de Montividiu, Rio Verde e Serranópolis. Já a possibilidade de chuvas apresenta uma média geral de 64,62% no Sudoeste, com destaque para Cachoeira Alta, Paranaiguara e Quirinópolis, municípios onde a probabilidade de precipitação atinge 85,0% durante o período do dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 50,0%Aporé: máxima 25,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 35,0%Cachoeira Alta: máxima 28,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 85,0% | chuva noite 45,0%Castelândia: máxima 31,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 55,0%Caçu: máxima 28,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 45,0%Chapadão do Céu: máxima 25,3°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 40,0%Gouvelândia: máxima 29,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 55,0%Itajá: máxima 26,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 35,0%Itarumã: máxima 27,8°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 40,0%Jataí: máxima 28,1°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 55,0%Lagoa Santa: máxima 26,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 40,0%Maurilândia: máxima 31,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 65,0%Mineiros: máxima 28,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 55,0%Montividiu: máxima 28,1°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 70,0%Paranaiguara: máxima 27,8°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 85,0% | chuva noite 45,0%Perolândia: máxima 27,2°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Portelândia: máxima 26,9°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Quirinópolis: máxima 29,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 85,0% | chuva noite 45,0%Rio Verde: máxima 29,5°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Santa Helena de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 50,0%Santo Antônio da Barra: máxima 31,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Serranópolis: máxima 26,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 45,0%São Simão: máxima 28,1°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 45,0%Turvelândia: máxima 31,7°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 65,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.