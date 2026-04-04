A região Sudoeste terá grande chance de chuva para o tempo de domingo (5). As temperaturas máximas na região ficarão em torno de 30.2°C, enquanto as mínimas médias serão de 20.87°C. As cidades mais quentes incluem Turvelândia, com máxima de 31.9°C, Castelândia com 31.8°C e Lagoa Santa, que deve atingir 31.7°C. Já as mais frias serão Perolândia e Chapadão do Céu, ambas com mínima de 19.4°C.A umidade média na região será de 75.81%. Algumas cidades como Mineiros (93.0%), Jataí (92.0%) e Santa Rita do Araguaia (92.0%) devem registrar os maiores índices de umidade durante a noite. Em relação à probabilidade de chuva, a média regional é de 40.29%, mas cidades como Chapadão do Céu (95.0%), Acreúna (80.0%) e Perolândia (75.0%) apresentam as maiores chances de ocorrência de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Aporé: máxima 30.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 31.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Castelândia: máxima 31.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Caçu: máxima 30.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Chapadão do Céu: máxima 28.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 30.0%Gouvelândia: máxima 30.9°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itajá: máxima 31.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Itarumã: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Jataí: máxima 28.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Lagoa Santa: máxima 31.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Maurilândia: máxima 31.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Mineiros: máxima 29.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Montividiu: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Paranaiguara: máxima 31.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Perolândia: máxima 28.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 27.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Quirinópolis: máxima 30.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Rio Verde: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Serranópolis: máxima 29.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 31.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 25.0%Turvelândia: máxima 31.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.