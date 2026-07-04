A região Sudoeste para domingo (5) apresentará um tempo predominantemente estável e seco, com muito pouca chance de chuva. As temperaturas máximas serão amenas a quentes, com Turvelândia sendo a cidade mais quente, marcando 30.3°C. Castelândia e São Simão também se destacam com 30.0°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Mineiros, com 11.6°C, e Montividiu, com 12.1°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 64.87%, não indicando baixa umidade. Aporé registrará o maior índice de umidade, atingindo 84.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de apenas 1.63%, com as cidades de Caçu, Jataí e Quirinópolis apresentando as maiores chances, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.9°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.4°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Aporé: máxima 28.3°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 29.0°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Castelândia: máxima 30.0°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 28.4°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 27.0°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 29.6°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 29.1°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 28.4°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Jataí: máxima 27.9°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 12.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 29.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 29.9°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 28.4°C, mínima 11.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 11.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu: máxima 27.1°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 29.1°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Perolândia: máxima 27.5°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Portelândia: máxima 28.0°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 29.8°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 28.2°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.2°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.4°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 27.4°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 30.0°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 30.3°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.