A região Sudoeste apresentará no domingo (6) um dia úmido e com variação nas temperaturas, registrando média máxima de 26,88°C e mínima de 17,9°C. O calor se fará mais presente em Acreúna, com máxima de 29,9°C, Turvelândia, com 29,6°C, e Castelândia, que atinge 28,9°C. Por outro lado, o clima mais ameno do dia se concentra em Chapadão do Céu, com mínima de 15,8°C, e Serranópolis, que apresenta mínima de 16,2°C.A umidade média do ar no período deve se estabelecer em 79,69%, com os maiores índices previstos para Montividiu e Serranópolis, que alcançam 90,0%. Já a expectativa média de precipitação para a região é de 46,63%, sendo que cidades como Acreúna, Castelândia e Jataí lideram com 75,0% de probabilidade de chuva, evidenciando a forte presença de tempo úmido ao longo do dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27,0°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Aporé: máxima 24,1°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cachoeira Alta: máxima 26,9°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Castelândia: máxima 28,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 55,0%Caçu: máxima 26,7°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Chapadão do Céu: máxima 23,3°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Gouvelândia: máxima 28,0°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Itajá: máxima 25,4°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Itarumã: máxima 26,1°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Jataí: máxima 26,4°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 45,0%Lagoa Santa: máxima 25,6°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Maurilândia: máxima 28,8°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 55,0%Mineiros: máxima 26,7°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 15,0%Montividiu: máxima 26,7°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 55,0%Paranaiguara: máxima 26,6°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Perolândia: máxima 26,5°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 45,0%Portelândia: máxima 26,5°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 15,0%Quirinópolis: máxima 27,7°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Rio Verde: máxima 27,0°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Santa Helena de Goiás: máxima 28,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 70,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 26,1°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 15,0%Santo Antônio da Barra: máxima 28,8°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Serranópolis: máxima 24,6°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 26,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 15,0%São Simão: máxima 26,9°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Turvelândia: máxima 29,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 65,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.