A região Sudoeste terá grande chance de chuva para domingo (7). O tempo será marcado por essa característica, com as temperaturas mais elevadas registradas em Lagoa Santa, com máxima de 27.6°C, seguida por Gouvelândia e São Simão, ambas com 27.2°C. Já as menores temperaturas mínimas serão observadas em Montividiu, com 17.9°C, e Perolândia, com 18.4°C.A umidade média na região ficará em 84.69%, com picos de 95.0% em Santa Rita do Araguaia, e 94.0% em Mineiros e Montividiu. A probabilidade média de chuva para a região é de 52.31%, mas cidades como Acreúna, Itajá e Jataí apresentarão as maiores probabilidades de chuva, atingindo 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 26.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Aporé: máxima 26.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira Alta: máxima 26.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Castelândia: máxima 26.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Caçu: máxima 27.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Chapadão do Céu: máxima 24.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Gouvelândia: máxima 27.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Itajá: máxima 26.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Itarumã: máxima 27.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Jataí: máxima 25.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Lagoa Santa: máxima 27.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Maurilândia: máxima 26.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Mineiros: máxima 24.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 23.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Paranaiguara: máxima 26.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 23.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Portelândia: máxima 25.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 19.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Quirinópolis: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Rio Verde: máxima 24.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Santa Helena de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 25.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio da Barra: máxima 25.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Serranópolis: máxima 25.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%São Simão: máxima 27.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Turvelândia: máxima 26.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.