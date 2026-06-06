A região Sudoeste, no domingo (7), terá um tempo com temperaturas amenas durante o dia e noites mais frescas. As cidades mais quentes serão Turvelândia, com máxima de 28.1°C, Acreúna, com 27.9°C, e Castelândia, com 27.8°C. Já as mais frias serão Mineiros, com mínima de 9.5°C, e Jataí, com 9.8°C.A umidade média na região ficará em torno de 60.71%, com Quirinópolis registrando os maiores índices noturnos, chegando a 81.0%. A probabilidade de chuva para a região Sudoeste é baixa, com uma média de 10.0%, e cidades como Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta também indicam 10.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.9°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 11.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 26.8°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 27.1°C, mínima 10.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 27.6°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 12.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 27.8°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 27.0°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 25.9°C, mínima 10.8°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 10.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 27.3°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 27.7°C, mínima 11.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 11.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 27.3°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 26.6°C, mínima 9.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 9.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 27.7°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 12.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 27.8°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 27.1°C, mínima 9.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 9.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 25.4°C, mínima 10.4°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 27.1°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 25.9°C, mínima 11.6°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 26.0°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 27.7°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 12.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 26.1°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 11.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 12.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 26.7°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.5°C, mínima 11.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 11.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 26.1°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 27.6°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 28.1°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.