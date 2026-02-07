A região Sudoeste terá uma grande chance de chuva para o tempo de domingo (8). As temperaturas máximas na região serão de 29.7°C em Itajá, 29.6°C em Aporé e 29.3°C em Lagoa Santa. Já as mínimas devem registrar 19.3°C em Montividiu e 20.0°C em Perolândia.A umidade média na região ficará em 86.27%, com Chapadão do Céu registrando um dos maiores índices com 95.0%, e Aparecida do Rio Doce e Caçu com 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 61.63%, sendo mais elevada em cidades como Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta e Caçu, todas com 75.0% de chance de ocorrência.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Aporé: máxima 29.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira Alta: máxima 26.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Castelândia: máxima 28.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Caçu: máxima 27.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Chapadão do Céu: máxima 26.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Gouvelândia: máxima 28.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Itajá: máxima 29.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Itarumã: máxima 27.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Jataí: máxima 27.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Lagoa Santa: máxima 29.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Maurilândia: máxima 28.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Mineiros: máxima 28.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Montividiu: máxima 25.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 26.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Perolândia: máxima 27.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Portelândia: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Quirinópolis: máxima 28.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Rio Verde: máxima 27.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Santa Helena de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Santo Antônio da Barra: máxima 28.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Serranópolis: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%São Simão: máxima 26.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Turvelândia: máxima 28.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.