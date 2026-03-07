A região Sudoeste terá grande chance de chuva amanhã, domingo (8), com o tempo instável marcando a virada do fim de semana. As temperaturas mais elevadas serão observadas em Lagoa Santa, com máxima de 30.1°C, Gouvelândia e Itajá, ambas com máxima de 29.9°C. Já as temperaturas mais amenas serão sentidas em Montividiu e Perolândia, com mínimas de 19.6°C.A umidade do tempo na região ficará em média em 79.77%, com os maiores índices registrados em Santa Rita do Araguaia (96.0%), Mineiros (93.0%) e Perolândia (93.0%). A probabilidade média de chuva é de 38.08%, mas cidades como Gouvelândia e Chapadão do Céu se destacam com 95.0% de probabilidade, enquanto Paranaiguara registra 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Aporé: máxima 28.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Alta: máxima 29.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 29.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Caçu: máxima 28.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Chapadão do Céu: máxima 24.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 29.9°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 95.0%Itajá: máxima 29.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itarumã: máxima 29.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Jataí: máxima 26.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Lagoa Santa: máxima 30.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Maurilândia: máxima 29.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Mineiros: máxima 25.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Montividiu: máxima 26.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Paranaiguara: máxima 29.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Perolândia: máxima 25.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Portelândia: máxima 24.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Quirinópolis: máxima 29.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 80.0%Rio Verde: máxima 27.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Santa Helena de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 24.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio da Barra: máxima 28.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Serranópolis: máxima 26.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 29.6°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Turvelândia: máxima 29.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.