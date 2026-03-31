A região Sudoeste terá grande chance de chuva para a quarta-feira (1). As temperaturas mais altas são esperadas em Lagoa Santa, com 32.1°C, Itajá, com 31.9°C, e Paranaiguara, com 31.8°C. Já as mínimas devem ser registradas em Montividiu e Perolândia, ambas com 18.6°C.A umidade média na região ficará em 72.46%, com São Simão atingindo até 90.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 24.62%, mas cidades como Rio Verde terão 90.0% de chance de tempo chuvoso, seguida por Aparecida do Rio Doce e Castelândia, ambas com 65.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 31.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira Alta: máxima 31.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Castelândia: máxima 31.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 30.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 29.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 30.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 31.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Itarumã: máxima 31.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Jataí: máxima 29.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 32.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Maurilândia: máxima 30.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 29.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Montividiu: máxima 27.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 31.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Perolândia: máxima 27.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Portelândia: máxima 27.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 30.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 28.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 5.0%Serranópolis: máxima 29.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 31.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Turvelândia: máxima 30.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.