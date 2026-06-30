A região Sudoeste terá tempo sem chuva para quarta-feira (1), caracterizando um dia com tempo firme e sem precipitação. As cidades mais quentes incluem Itajá, com máxima de 30.9°C, Turvelândia, com 30.8°C, e Cachoeira Alta, com 30.7°C. Já as cidades mais frias da região serão Mineiros e Montividiu, ambas com temperatura mínima de 12.7°C.A umidade na região apresenta índices médios em torno de 60.58%, com destaque para Quirinópolis, que registra umidade noturna de 85.0%. A probabilidade de chuva é nula para todas as cidades da região, com Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta, entre outras, indicando 0.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.4°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.6°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 30.2°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 30.7°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 30.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 29.9°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 28.8°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 30.0°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 30.9°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 30.2°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 29.1°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 30.7°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 30.5°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 29.6°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu: máxima 27.8°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 29.8°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 28.2°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Portelândia: máxima 28.7°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 30.5°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 28.8°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.9°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.9°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 29.3°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 30.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 30.8°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.