A região Sudoeste terá tempo com probabilidade de chuva para a quarta-feira (10). As temperaturas máximas na região serão de 28.5°C em Lagoa Santa, 28.4°C em Gouvelândia e 28.2°C em Acreúna. As cidades mais frias serão Montividiu, com 18.9°C, e Perolândia, com 19.1°C.A umidade média na região será de 84.38%, enquanto a probabilidade média de chuva fica em 28.85%. As cidades com maiores chances de chuva são Gouvelândia, com 45.0%, e Quirinópolis e Turvelândia, ambas com 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Aporé: máxima 26.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Alta: máxima 27.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Castelândia: máxima 27.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Caçu: máxima 27.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Chapadão do Céu: máxima 25.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 28.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Itajá: máxima 26.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itarumã: máxima 27.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Jataí: máxima 25.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 28.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Maurilândia: máxima 27.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Mineiros: máxima 25.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 24.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 27.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Perolândia: máxima 25.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Portelândia: máxima 25.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Quirinópolis: máxima 28.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Rio Verde: máxima 26.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 25.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Serranópolis: máxima 26.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 27.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Turvelândia: máxima 27.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.