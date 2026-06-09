A região Sudoeste terá grande chance de chuva para a quarta-feira (10). O tempo apresentará máximas de 30.4°C em Turvelândia, 30.3°C em Castelândia e 30.0°C em Acreúna. As mínimas serão de 14.8°C em Aporé e 14.9°C em Itajá.O tempo para a região aponta uma umidade média de 58.81%, com Aporé registrando a maior umidade com 81.0%, seguida por Itajá com 78.0%. A probabilidade média de chuva é de 20.48%, com destaque para Caçu com 65.0%, Cachoeira Alta com 55.0% e Itajá com 55.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.0°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.8°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Aporé: máxima 28.5°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 50.0%Cachoeira Alta: máxima 29.8°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 55.0%Castelândia: máxima 30.3°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 29.1°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 65.0%Chapadão do Céu: máxima 26.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 29.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 29.4°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 55.0%Itarumã: máxima 29.1°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 50.0%Jataí: máxima 28.0°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Lagoa Santa: máxima 29.4°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 55.0%Maurilândia: máxima 30.0°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 27.1°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Montividiu: máxima 27.3°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Paranaiguara: máxima 29.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 55.0%Perolândia: máxima 26.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 26.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Quirinópolis: máxima 29.9°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 28.2°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 26.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 27.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 50.0%São Simão: máxima 29.8°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 50.0%Turvelândia: máxima 30.4°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.