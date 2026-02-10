A região Sudoeste, na quarta-feira (11), terá grande chance de chuva. O tempo será marcado por precipitações significativas em diversas áreas. As cidades mais quentes serão Cachoeira Alta e Lagoa Santa, ambas com máxima de 26.4°C, e Castelândia, com 26.3°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Montividiu, com mínima de 19.0°C, e Perolândia, com 19.2°C.A umidade média na região ficará em 87.87%, com Santa Rita do Araguaia registrando uma umidade de 97.0%. A probabilidade média de chuva é de 48.85%, mas algumas cidades terão índices bem mais elevados. Chapadão do Céu terá 95.0% de chance de chuva, enquanto Cachoeira Alta e Itajá apresentam 90.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 25.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 25.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Aporé: máxima 25.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 55.0%Cachoeira Alta: máxima 26.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Castelândia: máxima 26.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Caçu: máxima 25.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 45.0%Chapadão do Céu: máxima 24.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Gouvelândia: máxima 26.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Itajá: máxima 25.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Itarumã: máxima 25.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Jataí: máxima 24.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Lagoa Santa: máxima 26.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Maurilândia: máxima 26.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mineiros: máxima 23.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Montividiu: máxima 23.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 26.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Perolândia: máxima 22.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Portelândia: máxima 22.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Quirinópolis: máxima 25.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 24.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 23.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio da Barra: máxima 25.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Serranópolis: máxima 24.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São Simão: máxima 26.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Turvelândia: máxima 26.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.