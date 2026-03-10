A região Sudoeste terá grande chance de chuva na quarta-feira (11). As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Castelândia com 31.0°C, Turvelândia com 30.9°C e Acreúna com 30.6°C. Já as menores temperaturas mínimas serão observadas em Montividiu, com 19.5°C, e Perolândia, com 19.6°C.A umidade média na região ficará em 82.62%, com destaque para Aporé (95.0%), Cachoeira Alta (94.0%) e Itajá (94.0%) com os maiores índices de umidade. A probabilidade de chuva média é de 42.5%, sendo Aporé (95.0%), Santa Rita do Araguaia (90.0%) e Itarumã (80.0%) as cidades com a maior chance de tempo chuvoso.Veja a previsão do tempo para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Aporé: máxima 27.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Alta: máxima 29.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Castelândia: máxima 31.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Caçu: máxima 29.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Chapadão do Céu: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 29.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Itajá: máxima 28.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itarumã: máxima 29.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Jataí: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Lagoa Santa: máxima 28.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Maurilândia: máxima 30.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Mineiros: máxima 29.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Montividiu: máxima 28.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 29.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Perolândia: máxima 28.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 28.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Quirinópolis: máxima 29.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Rio Verde: máxima 29.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Serranópolis: máxima 28.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 29.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Turvelândia: máxima 30.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.