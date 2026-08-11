A região Sudoeste terá uma quarta-feira (12) marcada pelo predomínio de sol e ausência de precipitações significativas nas suas diversas localidades. Os termômetros registram marcas elevadas à tarde, com Castelândia atingindo a máxima de 35,9°C, seguida por Turvelândia, com 35,8°C, e Quirinópolis, com 35,7°C. Por outro lado, as primeiras horas do dia serão mais amenas em alguns municípios, a exemplo de Mineiros, que apresenta a menor temperatura com mínima de 15,3°C, e Jataí, que registra 15,4°C.Em relação à umidade do ar, a média regional deve ficar em torno de 42,35%, sendo que os índices mais elevados ocorrem em Itajá e Aporé, ambas alcançando 66,0% de umidade. A probabilidade média de chuva para todo o território é baixa, estimada em apenas 5,87%. Mesmo as cidades com maiores chances de precipitação no período, como Cachoeira Alta, Caçu e Castelândia, registram somente 10,0% de possibilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 35,5°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 34,2°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aporé: máxima 34,9°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira Alta: máxima 35,6°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Castelândia: máxima 35,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Caçu: máxima 34,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Chapadão do Céu: máxima 32,7°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Gouvelândia: máxima 35,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itajá: máxima 35,6°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itarumã: máxima 35,0°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Jataí: máxima 33,2°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Lagoa Santa: máxima 35,6°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Maurilândia: máxima 35,6°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mineiros: máxima 33,4°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Montividiu: máxima 32,8°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 35,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Perolândia: máxima 32,1°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 32,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Quirinópolis: máxima 35,7°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rio Verde: máxima 33,7°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Helena de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 32,8°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 34,9°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Serranópolis: máxima 33,3°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Simão: máxima 35,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Turvelândia: máxima 35,8°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.