A região Sudoeste, para a quarta-feira (13), terá um tempo de temperaturas amenas e estabilidade como principal característica. As cidades com as maiores temperaturas serão Turvelândia com 30.0°C, Acreúna com 29.8°C e Maurilândia com 29.6°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Aporé, com 13.6°C, e Mineiros, com 13.7°C.A umidade média na região será de 63.58%. Mineiros e Montividiu, por exemplo, registrarão umidade noturna de 84.0% e 82.0% respectivamente. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 10.0% para a região, sendo este o índice observado em cidades como Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.8°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.3°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 28.1°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 28.9°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 29.5°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 28.3°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 27.7°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 29.0°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 28.6°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 28.3°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 28.2°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 28.5°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 29.6°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 28.7°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 27.4°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 28.8°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 27.9°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.0°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 29.5°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 28.1°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.9°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.3°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 27.6°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 29.5°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 30.0°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.