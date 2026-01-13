A região Sudoeste terá grande chance de chuva na quarta-feira (14), com o tempo instável marcando o dia. As temperaturas máximas alcançarão 31.8°C em Lagoa Santa, 31.6°C em Cachoeira Alta e 31.6°C em São Simão. As cidades mais frias serão Montividiu, com mínima de 18.3°C, e Perolândia, com 18.6°C.A umidade média na região ficará em 75.48%, com Montividiu e Turvelândia registrando até 91.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 45.19%, mas cidades como Aparecida do Rio Doce, Caçu, Castelândia, Lagoa Santa, Itarumã, Itajá, Maurilândia e Aporé apresentam chances elevadas de chuva, chegando a 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Aporé: máxima 30.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira Alta: máxima 31.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Castelândia: máxima 31.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Caçu: máxima 30.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Chapadão do Céu: máxima 28.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Gouvelândia: máxima 29.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Itajá: máxima 31.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Itarumã: máxima 30.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Jataí: máxima 29.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Lagoa Santa: máxima 31.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Maurilândia: máxima 31.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Mineiros: máxima 28.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 27.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 31.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Perolândia: máxima 27.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 29.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Quirinópolis: máxima 30.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Rio Verde: máxima 28.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Serranópolis: máxima 30.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 31.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 30.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.