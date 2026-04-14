A região Sudoeste terá tempo com temperaturas elevadas nesta quarta-feira (15). As cidades mais quentes esperadas são Castelândia e Lagoa Santa, ambas com máxima de 31.4°C, e Itajá, com 31.2°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Jataí, com 18.6°C, e Perolândia, com 18.9°C.Em relação à umidade, a média na região ficará em 64.23%, com destaque para Santa Rita do Araguaia, que pode alcançar 82.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 12.21% em média, sendo Portelândia e Santa Rita do Araguaia as cidades com maiores chances, ambas com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 30.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 30.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 31.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 30.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 28.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 30.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 31.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 29.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 31.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 30.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 29.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Montividiu: máxima 27.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 30.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 28.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 30.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 28.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 30.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 31.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 31.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.