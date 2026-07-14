A região Sudoeste terá, nesta quarta-feira (15), um dia firme com predomínio de sol, apresentando marcas térmicas médias que vão desde a mínima de 11,29°C até a máxima de 29,91°C. Entre os destaques locais, Turvelândia desponta como a cidade mais quente, registrando máxima de 31,0°C, seguida de perto por Acreúna e Castelândia, que chegam a 30,9°C. Por outro lado, o amanhecer será mais frio em Aporé, que atinge a mínima de 9,2°C, e em Itajá, com 9,5°C.No que diz respeito à umidade relativa do ar, o índice médio regional fica em 56,42%, sendo que os maiores valores são esperados em Mineiros e Quirinópolis, ambos com 78,0%, além de Aporé, com 77,0%. A probabilidade média de chuva para o período é de apenas 0,58%, mas municípios como Acreúna e Turvelândia apresentam uma chance ligeiramente maior, alcançando 10,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30,9°C, mínima 11,4°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 11,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29,6°C, mínima 10,6°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 10,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 29,6°C, mínima 9,2°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 8,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 30,5°C, mínima 10,4°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 10,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 30,9°C, mínima 11,9°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 11,9°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 29,9°C, mínima 10,5°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 10,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 28,8°C, mínima 11,3°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 10,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 30,2°C, mínima 13,1°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 29,9°C, mínima 9,5°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 9,5°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 29,8°C, mínima 10,8°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 10,8°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 29,6°C, mínima 10,1°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 10,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 30,0°C, mínima 10,2°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 10,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 30,8°C, mínima 11,5°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 11,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 30,1°C, mínima 9,6°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 9,6°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 28,2°C, mínima 10,6°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 10,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 29,7°C, mínima 12,3°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 29,4°C, mínima 12,3°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 29,4°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 30,4°C, mínima 10,5°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 10,5°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 29,1°C, mínima 10,8°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 10,8°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 11,1°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 11,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29,9°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 30,2°C, mínima 10,5°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 10,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Serranópolis: máxima 29,2°C, mínima 13,2°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 30,3°C, mínima 12,9°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 12,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 31,0°C, mínima 11,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 11,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.