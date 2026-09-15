A região Sudoeste apresenta nesta quarta-feira (16) um dia de céu aberto e sem previsão de chuva significativa, com os termômetros registrando média mínima de 18,22°C. O calor se sobressai no período da tarde, especialmente em Turvelândia, que atinge máxima de 34,0°C, seguida por Acreúna com 33,9°C e Castelândia com 33,6°C. Em contrapartida, o início do dia é mais ameno em Chapadão do Céu, que marca mínima de 16,6°C, e em Serranópolis, com 17,0°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 57,65%, registrando taxas mais elevadas durante a noite em cidades como Itajá e Lagoa Santa, que atingem 69,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média regional é de apenas 1,92%, evidenciando a secura do período, sendo que os maiores índices de possibilidade de precipitação são de 15,0% em Perolândia, Rio Verde e Santa Helena de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 33,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 31,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 31,2°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 31,8°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 33,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 31,8°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 30,3°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 32,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 31,6°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 31,6°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 31,6°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 31,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 33,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 32,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 31,4°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 31,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 31,6°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 31,9°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 32,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 31,9°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 32,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 33,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 30,5°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 32,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 34,0°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.