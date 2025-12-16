A região Sudoeste terá grande chance de chuva na quarta-feira (17). O tempo terá temperaturas máximas nas cidades de Acreúna, com 29.2°C, Aparecida do Rio Doce e Caçu, ambas com 27.9°C. As temperaturas mínimas serão observadas em Montividiu, marcando 19.5°C, e Perolândia, com 19.7°C.A umidade média na região será de 89.23%. As cidades com maior umidade serão Chapadão do Céu, com 97.0%, Perolândia, com 96.0%, e Portelândia, também com 96.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 62.12%, com Perolândia registrando 85.0%, e Acreúna e Aparecida do Rio Doce com 75.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Aporé: máxima 26.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira Alta: máxima 27.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Castelândia: máxima 27.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Caçu: máxima 27.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Chapadão do Céu: máxima 26.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Gouvelândia: máxima 27.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Itajá: máxima 26.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Itarumã: máxima 27.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Jataí: máxima 27.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Lagoa Santa: máxima 27.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Maurilândia: máxima 27.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Mineiros: máxima 27.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Montividiu: máxima 25.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Paranaiguara: máxima 26.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Perolândia: máxima 25.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 45.0%Portelândia: máxima 27.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Quirinópolis: máxima 26.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Rio Verde: máxima 26.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Serranópolis: máxima 27.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%São Simão: máxima 26.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Turvelândia: máxima 27.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.