A região Sudoeste, para a quarta-feira (17), terá um tempo com temperaturas moderadas e sem extremos marcantes. As cidades mais quentes previstas são Turvelândia, com máxima de 27.8°C, Acreúna com 27.5°C e Santa Rita do Araguaia também com 27.5°C. Já as cidades mais frias serão Montividiu, com mínima de 12.3°C, e Itajá, com 12.8°C.A umidade do tempo na região Sudoeste apresentará valores elevados, com Itajá registrando 91.0% de umidade e Mineiros e Aporé com 89.0%. A probabilidade de chuva permanece baixa na maioria das localidades, sendo Mineiros a cidade com maior chance, atingindo 20.0%, seguida por Santa Rita do Araguaia com 15.0% e Acreúna com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.5°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 25.9°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Aporé: máxima 25.8°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 26.3°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 27.2°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Caçu: máxima 25.9°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Chapadão do Céu: máxima 25.1°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Gouvelândia: máxima 26.9°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 26.3°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 25.9°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Jataí: máxima 25.8°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 26.1°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 27.4°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mineiros: máxima 26.5°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 25.1°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Paranaiguara: máxima 26.2°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Perolândia: máxima 25.7°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Portelândia: máxima 26.2°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Quirinópolis: máxima 26.7°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Rio Verde: máxima 25.8°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Helena de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.5°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio da Barra: máxima 26.9°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Serranópolis: máxima 24.7°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Simão: máxima 27.2°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Turvelândia: máxima 27.8°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.