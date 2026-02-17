A região Sudoeste terá tempo com possibilidade de chuva localizada para quarta-feira (18), destacando Paranaiguara com 55% de chance de precipitação. As cidades mais quentes serão Lagoa Santa, com máxima de 32.9°C, Itajá, com 32.7°C, e Itarumã, com 32.5°C. Já as mais frias serão Perolândia, com mínima de 19.7°C, e Chapadão do Céu, com 19.8°C.A umidade do tempo na região Sudoeste registrará uma média de 71.42%. Em Jataí e Santa Rita do Araguaia, a umidade noturna pode alcançar 89.0%, e em Cachoeira Alta 88.0%. Em relação às chances de chuva, Mineiros terá 35.0% de probabilidade, e Acreúna 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 31.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Aporé: máxima 32.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Alta: máxima 32.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Castelândia: máxima 32.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Caçu: máxima 32.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 30.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 31.3°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 32.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Itarumã: máxima 32.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Jataí: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Lagoa Santa: máxima 32.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Maurilândia: máxima 32.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Mineiros: máxima 30.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 30.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Paranaiguara: máxima 31.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Perolândia: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 29.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 31.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Rio Verde: máxima 30.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Santa Helena de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Serranópolis: máxima 31.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 32.1°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 32.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.