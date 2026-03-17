A região Sudoeste terá grande chance de chuva amanhã, quarta-feira (18). Este tempo úmido trará temperaturas que variarão, com as cidades mais quentes sendo Itajá, Itarumã e Lagoa Santa, que atingirão 29.2°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Perolândia, com 19.4°C, e Chapadão do Céu, com 19.5°C.A umidade média na região será de 86.46%, com destaques para Itajá e Santa Rita do Araguaia, que podem alcançar 96.0%, e Jataí, com 95.0%. A probabilidade de chuva na região é de 57.5%, mas algumas cidades terão índices significativamente maiores, como Cachoeira Alta, Gouvelândia e Mineiros, todas com 95.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Aporé: máxima 29.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira Alta: máxima 28.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Castelândia: máxima 27.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Caçu: máxima 28.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Chapadão do Céu: máxima 27.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 45.0%Gouvelândia: máxima 27.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Itajá: máxima 29.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Itarumã: máxima 29.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Jataí: máxima 27.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Lagoa Santa: máxima 29.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Maurilândia: máxima 28.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Mineiros: máxima 27.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Montividiu: máxima 26.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 50.0%Paranaiguara: máxima 28.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Perolândia: máxima 26.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Portelândia: máxima 26.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Quirinópolis: máxima 27.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Rio Verde: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Serranópolis: máxima 28.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 28.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Turvelândia: máxima 27.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.