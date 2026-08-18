A região Sudoeste registra uma quarta-feira (19) com predomínio de sol e termômetros elevados na maior parte dos municípios. O forte calor se destaca em Itajá, que atinge a máxima de 35,5°C, seguida de perto por Lagoa Santa, com 35,4°C, e Quirinópolis, com 35,1°C. Por outro lado, o amanhecer apresenta marcas mais amenas nas áreas de Mineiros e Jataí, onde as temperaturas mínimas caem para 14,5°C e 15,9°C, respectivamente.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 39,83% ao longo do dia, sendo que Mineiros aponta a taxa mais expressiva, chegando a 57,0%, seguida por Aporé com 56,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média na faixa territorial é de apenas 1,92%, mantendo a tendência de tempo firme, embora localidades como Jataí e Mineiros tenham uma possibilidade de precipitação de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 34,6°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 33,9°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 35,0°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 35,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 34,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 34,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 32,9°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Gouvelândia: máxima 34,6°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 35,5°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 34,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 33,2°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Lagoa Santa: máxima 35,4°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 34,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 33,4°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 14,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Montividiu: máxima 32,1°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Paranaiguara: máxima 34,4°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 32,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 32,1°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Quirinópolis: máxima 35,1°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 33,1°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 32,9°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 34,2°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 33,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Simão: máxima 35,0°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 34,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.