A região Sudoeste terá predomínio de sol e baixa nebulosidade nesta quarta-feira (2), apresentando momentos mais frescos no início do dia e calor no período vespertino. As temperaturas mínimas devem atingir marcas de 14,5°C em Itajá e 14,9°C em Lagoa Santa. À tarde, as máximas mais expressivas são esperadas em Santa Rita do Araguaia, com 31,1°C, seguida por Mineiros e Turvelândia, ambas registrando até 30,5°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média regional ficará em torno de 57,79%, com Acreúna alcançando o maior índice do período, estabelecido em 67,0%. A chance média de chuva em todo o território é de apenas 2,79%, embora localidades como Acreúna, Montividiu e Santo Antônio da Barra apareçam com as maiores probabilidades de precipitação, registrando 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29,8°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29,6°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 29,7°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 29,7°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 30,4°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 29,6°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 28,9°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 30,1°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 30,1°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 14,5°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 29,9°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 29,2°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 30,1°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 30,3°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 30,5°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 28,4°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 29,4°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 29,1°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 29,7°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 29,7°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 29,0°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 29,8°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 31,1°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 29,8°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 28,6°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 30,0°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 30,5°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.