A região Sudoeste terá uma grande chance de chuva para a quarta-feira (20), marcando o tempo na região. As cidades mais quentes deverão ser Acreúna, com máxima de 25.8°C, Turvelândia, com 25.4°C, e Santa Rita do Araguaia, atingindo 25.2°C. Já as cidades com o tempo mais frio serão Chapadão do Céu e Serranópolis, ambas com mínimas de 16.5°C.A umidade média na região Sudoeste será de 85.15%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem Rio Verde e Aporé, ambas com 93.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva para a região é de 23.85%, mas algumas cidades terão uma chance significativamente maior. Cachoeira Alta apresenta 95.0% de probabilidade de chuva, seguida por Caçu com 65.0% e Quirinópolis com 60.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 25.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 22.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Aporé: máxima 22.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 23.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 24.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 22.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 22.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Gouvelândia: máxima 23.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Itajá: máxima 23.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 22.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Jataí: máxima 23.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 23.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 24.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 24.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Montividiu: máxima 23.7°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Paranaiguara: máxima 23.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 24.1°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Portelândia: máxima 24.7°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Quirinópolis: máxima 23.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 5.0%Rio Verde: máxima 23.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 25.2°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio da Barra: máxima 24.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 30.0%Serranópolis: máxima 22.0°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 23.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 25.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.