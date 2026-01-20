A região Sudoeste terá uma grande chance de chuva para a quarta-feira (21), com a cidade de Turvelândia se destacando pela alta probabilidade de 70%. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Itajá e Aporé, ambas com 30.9°C, e em Lagoa Santa, que atingirá 30.3°C. Já as cidades mais frias serão Montividiu, com mínima de 18.2°C, e Perolândia, que registrará 18.4°C.A umidade média na região será de 75.81%, com destaque para Santa Rita do Araguaia, onde pode chegar a 92.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 22.12%, sendo Turvelândia a cidade com maior índice, 70.0%, seguida por Acreúna e Santa Helena de Goiás, ambas com 45.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Aporé: máxima 30.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 29.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Castelândia: máxima 29.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Caçu: máxima 29.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Chapadão do Céu: máxima 29.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 28.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Itajá: máxima 30.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 29.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Jataí: máxima 28.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 40.0%Lagoa Santa: máxima 30.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 29.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Mineiros: máxima 29.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Montividiu: máxima 26.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Perolândia: máxima 28.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 30.0%Portelândia: máxima 30.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Quirinópolis: máxima 29.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Rio Verde: máxima 27.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Santa Helena de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio da Barra: máxima 28.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Serranópolis: máxima 30.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%São Simão: máxima 30.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Turvelândia: máxima 29.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.