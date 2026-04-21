A região Sudoeste terá tempo predominantemente seco para a quarta-feira (22). As temperaturas máximas na região atingirão 31.8°C em São Simão, 31.7°C em Castelândia e 31.7°C em Itajá. As cidades mais frias serão Chapadão do Céu com 17.8°C e Itajá com 17.9°C.A umidade média na região ficará em torno de 59.98%, com Acreúna registrando a maior umidade com 77.0% durante a noite. A probabilidade de chuva é baixa, com destaque para Acreúna, Montividiu e Portelândia, onde a probabilidade diurna chega a 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 31.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 31.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 31.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 31.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 29.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 31.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 31.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 31.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 30.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 31.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 31.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 30.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 28.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 31.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 29.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 29.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 31.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 29.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 30.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 31.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 31.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.