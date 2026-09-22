A região Sudoeste deve registrar um dia ensolarado e sem previsão de mudanças significativas nesta quarta-feira (23). Com os termômetros em elevação, a tarde promete ser quente, especialmente em Turvelândia, que deve atingir a máxima de 31,8°C, seguida de perto por Maurilândia, com 31,6°C, e Castelândia, com 31,5°C. Por outro lado, as temperaturas mínimas mais baixas do período devem ocorrer durante as primeiras horas do dia em Perolândia, registrando 18,5°C, e em Montividiu, com 18,6°C.No que diz respeito à umidade relativa do ar, a média geral estimada para a região é de 72,92%, alcançando picos de 85,0% em municípios como Aporé, Chapadão do Céu e Serranópolis. Quanto à probabilidade de chuva, o índice médio regional fica em torno de 17,21%, sendo as maiores chances estimadas em 30,0% para Paranaiguara e Santo Antônio da Barra.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Aporé: máxima 29,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cachoeira Alta: máxima 30,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Castelândia: máxima 31,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Caçu: máxima 30,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Chapadão do Céu: máxima 28,7°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Gouvelândia: máxima 30,6°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Itajá: máxima 30,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Itarumã: máxima 30,4°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Jataí: máxima 30,1°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Lagoa Santa: máxima 30,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Maurilândia: máxima 31,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Mineiros: máxima 30,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Montividiu: máxima 29,2°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Paranaiguara: máxima 30,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Perolândia: máxima 29,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Portelândia: máxima 28,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Quirinópolis: máxima 31,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Rio Verde: máxima 30,0°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Santa Helena de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29,6°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Santo Antônio da Barra: máxima 31,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 30,0%Serranópolis: máxima 29,4°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%São Simão: máxima 30,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Turvelândia: máxima 31,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.