A região Sudoeste terá grande chance de chuva na quarta-feira (24). As temperaturas máximas serão de 18.3°C em Acreúna, 17.5°C em Turvelândia e Santa Rita do Araguaia. Já as cidades mais frias terão mínimas de 12.0°C em Aporé e 12.2°C em Chapadão do Céu.A umidade média na região é de 91.79%, com Montividiu e Rio Verde registrando os índices mais elevados, em torno de 95.0%, e Aparecida do Rio Doce com 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 35.77%, mas cidades como Jataí e Maurilândia apresentam uma alta probabilidade de 95.0%, e Portelândia com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 18.3°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 18.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 14.2°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 14.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 13.8°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 13.8°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 14.1°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 14.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 16.5°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 16.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 14.0°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 13.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 14.1°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 14.0°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 15.7°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 15.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 14.6°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 14.6°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Itarumã: máxima 14.0°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 14.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 14.6°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 14.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 93.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 14.3°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 14.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 16.8°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 16.0°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 15.6°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 15.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 15.7°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 15.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 93.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 14.1°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 13.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 15.1°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 14.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 16.4°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 16.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 15.1°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 14.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 15.8°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 15.0°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Santa Helena de Goiás: máxima 16.5°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 16.0°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 15.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 17.5°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 17.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 17.2°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 17.0°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Serranópolis: máxima 13.3°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 13.0°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 94.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 14.8°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 14.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 17.5°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 17.0°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.