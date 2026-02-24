A região Sudoeste terá grande chance de chuva para a quarta-feira (25). As cidades mais quentes serão Lagoa Santa e São Simão, ambas com 27.5°C, seguidas por Gouvelândia, com 27.4°C. Já as temperaturas mínimas serão observadas em Montividiu, com 19.3°C, e Perolândia, com 19.4°C.A umidade do tempo na região ficará em média 87.69%, com Santa Rita do Araguaia registrando os maiores índices, chegando a 96.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 59.71% em média, mas cidades como Castelândia, Montividiu e Rio Verde se destacam com 95.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 26.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Aporé: máxima 26.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Alta: máxima 27.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Castelândia: máxima 27.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Caçu: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Chapadão do Céu: máxima 24.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Gouvelândia: máxima 27.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 60.0%Itajá: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itarumã: máxima 26.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 45.0%Jataí: máxima 25.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Lagoa Santa: máxima 27.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Maurilândia: máxima 27.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Mineiros: máxima 25.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Montividiu: máxima 25.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Paranaiguara: máxima 27.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Perolândia: máxima 24.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Portelândia: máxima 24.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Quirinópolis: máxima 27.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 55.0%Rio Verde: máxima 26.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Santa Helena de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 24.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Serranópolis: máxima 25.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%São Simão: máxima 27.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Turvelândia: máxima 27.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.