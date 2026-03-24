A região Sudoeste apresenta grande chance de chuva para a quarta-feira (25). O tempo será marcado por essa característica principal. As cidades mais quentes incluem Lagoa Santa, com máxima de 28.7°C, Turvelândia, com 28.6°C, e Castelândia, atingindo 28.5°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Montividiu e Perolândia, ambas com 18.1°C.A umidade média na região será de 84.44%, com Mineiros registrando 96.0%, Jataí 95.0% e Chapadão do Céu 95.0% nos maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva é de 60.19%. Cidades como Chapadão do Céu, Santa Rita do Araguaia e Serranópolis se destacam com 95.0% de probabilidade de tempo chuvoso. Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Aporé: máxima 28.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Cachoeira Alta: máxima 28.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Castelândia: máxima 28.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Caçu: máxima 27.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Chapadão do Céu: máxima 25.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Gouvelândia: máxima 28.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Itajá: máxima 28.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itarumã: máxima 28.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 50.0%Jataí: máxima 26.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Lagoa Santa: máxima 28.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Maurilândia: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Mineiros: máxima 25.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Montividiu: máxima 25.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Paranaiguara: máxima 28.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Perolândia: máxima 25.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 60.0%Portelândia: máxima 25.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 85.0%Quirinópolis: máxima 27.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Rio Verde: máxima 26.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 25.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 95.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 60.0%Serranópolis: máxima 27.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%São Simão: máxima 28.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Turvelândia: máxima 28.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.