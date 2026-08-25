A região Sudoeste registrará, nesta quarta-feira (26), uma variação térmica expressiva sob condições atmosféricas que favorecem a ocorrência de precipitações ao longo do dia. A média máxima geral deve atingir os 27,85°C, sendo que os picos de calor se concentram em Acreúna, com máxima de 32,6°C, Santo Antônio da Barra, com 31,2°C, e Turvelândia, com 31,1°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas serão registradas em Mineiros, que pode marcar mínima de 15,9°C, e em Montividiu, com mínima de 16,7°C.A umidade relativa do ar na região deve manter uma média de 60,9%, com destaque para os maiores índices registrados em Itajá, que atinge 83,0%, seguido de perto por Lagoa Santa e Aporé, ambas com 82,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média para o Sudoeste é de 20,77%, mas a possibilidade de pancadas se eleva significativamente em municípios como Itarumã, com 65,0% de chance de precipitação, e Gouvelândia, onde a probabilidade chega a 60,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 32,6°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 26,8°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aporé: máxima 24,2°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Alta: máxima 26,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 55,0%Castelândia: máxima 30,1°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Caçu: máxima 26,4°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Chapadão do Céu: máxima 23,7°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 28,6°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 30,0%Itajá: máxima 25,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itarumã: máxima 25,4°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Jataí: máxima 26,8°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 10,0%Lagoa Santa: máxima 25,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 26,2°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Maurilândia: máxima 30,4°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 5,0%Mineiros: máxima 27,8°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Montividiu: máxima 29,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Paranaiguara: máxima 27,0°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 50,0%Perolândia: máxima 27,8°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Portelândia: máxima 28,6°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 10,0%Quirinópolis: máxima 28,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 15,0%Rio Verde: máxima 28,8°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Santa Helena de Goiás: máxima 29,9°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 31,2°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Serranópolis: máxima 24,4°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 27,8°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 50,0%Turvelândia: máxima 31,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.