A região Sudoeste terá altas temperaturas na quarta-feira (27), com o tempo apresentando elevação nos termômetros em diversas cidades. Entre as mais quentes, destacam-se São Simão com 31.3°C, Turvelândia com 31.0°C e Castelândia com 30.7°C. Já as cidades mais frias serão Montividiu, registrando 15.6°C, e Mineiros, com mínima de 15.8°C.A umidade do tempo na região Sudoeste ficará em média 71.71%, com as cidades de Itajá, Quirinópolis e Aporé apresentando os maiores índices. A probabilidade de chuva é baixa, com uma média de 9.52% para a região. Os maiores índices de probabilidade de chuva são observados em Cachoeira Alta, Itarumã e Portelândia, todas com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.7°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aporé: máxima 29.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 30.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Castelândia: máxima 30.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 30.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 27.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Gouvelândia: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 30.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 29.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 28.7°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 30.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 30.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 29.3°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 27.4°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 30.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 28.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 30.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 28.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.7°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 28.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 31.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 31.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.