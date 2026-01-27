A região Sudoeste terá tempo com grande chance de chuva para a quarta-feira, 28. As cidades mais quentes serão Castelândia e Maurilândia, ambas com 30.1°C, e Gouvelândia, com 29.7°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Montividiu, com 18.3°C, e Jataí, com 19.0°C.A umidade média na região ficará em 83.65%, com destaque para Perolândia, Chapadão do Céu e Santa Rita do Araguaia, que podem atingir 94.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 52.88%, mas algumas cidades terão índices bem mais elevados, como Portelândia, com 85.0%, e Acreúna e Aparecida do Rio Doce, ambas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Aporé: máxima 29.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira Alta: máxima 28.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Castelândia: máxima 30.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Caçu: máxima 28.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Chapadão do Céu: máxima 27.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Gouvelândia: máxima 29.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Itajá: máxima 29.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Itarumã: máxima 28.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Jataí: máxima 27.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Lagoa Santa: máxima 29.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Maurilândia: máxima 30.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mineiros: máxima 28.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Montividiu: máxima 25.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Paranaiguara: máxima 28.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Perolândia: máxima 27.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Portelândia: máxima 28.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 70.0%Quirinópolis: máxima 29.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Rio Verde: máxima 27.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Serranópolis: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%São Simão: máxima 29.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Turvelândia: máxima 29.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.