A região Sudoeste apresenta condições de céu limpo e predomínio de sol nesta quarta-feira (29), sem expectativa de alterações bruscas no tempo. O calor se sobressai especialmente em Quirinópolis e São Simão, que devem atingir máximas de 35,1°C, seguidas por Itajá com 34,8°C. Já os momentos mais frios do dia devem ser registrados em Mineiros, com mínima de 15,5°C, e em Montividiu, que apresenta mínima de 15,9°C.A umidade relativa do ar na região deve manter uma média de 50,29%, tendo seus maiores índices concentrados em Aporé, com 72,0%, além de Itajá e Chapadão do Céu, ambas registrando até 71,0%. Com relação às precipitações, a probabilidade média de chuva é baixa, de apenas 8,75%, sendo que Lagoa Santa apresenta o maior índice de probabilidade de chuva, com 15,0%, enquanto Acreúna e Aparecida do Rio Doce apontam para 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 34,4°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 33,5°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aporé: máxima 33,8°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Alta: máxima 34,6°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Castelândia: máxima 34,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Caçu: máxima 34,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Chapadão do Céu: máxima 31,7°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Gouvelândia: máxima 34,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itajá: máxima 34,8°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itarumã: máxima 34,1°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jataí: máxima 32,5°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Lagoa Santa: máxima 34,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Maurilândia: máxima 34,7°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mineiros: máxima 32,6°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Montividiu: máxima 31,7°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Paranaiguara: máxima 34,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Perolândia: máxima 31,5°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Portelândia: máxima 31,4°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Quirinópolis: máxima 35,1°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rio Verde: máxima 32,9°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Helena de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 32,2°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio da Barra: máxima 34,1°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Serranópolis: máxima 32,1°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Simão: máxima 35,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Turvelândia: máxima 34,7°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.