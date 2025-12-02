A região Sudoeste terá grande chance de chuva para a quarta-feira (3). O tempo nas cidades mais quentes indicará São Simão com máxima de 31.1°C, seguida por Paranaiguara com 30.8°C e Cachoeira Alta atingindo 30.4°C. As cidades com as menores temperaturas serão Montividiu, com mínima de 18.9°C, e Perolândia, com 19.4°C.A umidade média na região será de 81.75%, com os maiores índices registrados em Perolândia e Santa Rita do Araguaia, ambos com 95.0%. A probabilidade média de chuva fica em 52.5%, mas algumas cidades como Rio Verde terão até 80.0% de chance de chuva, enquanto Cachoeira Alta e Itajá apresentam 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Aporé: máxima 30.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Alta: máxima 30.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Castelândia: máxima 29.5°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Caçu: máxima 30.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Chapadão do Céu: máxima 27.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Gouvelândia: máxima 29.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Itajá: máxima 30.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itarumã: máxima 30.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Jataí: máxima 27.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Lagoa Santa: máxima 30.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Maurilândia: máxima 29.5°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Mineiros: máxima 27.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Montividiu: máxima 24.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Paranaiguara: máxima 30.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Perolândia: máxima 27.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Portelândia: máxima 27.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Quirinópolis: máxima 30.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Rio Verde: máxima 26.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Serranópolis: máxima 29.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 31.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Turvelândia: máxima 29.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.