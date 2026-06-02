A região Sudoeste, na quarta-feira (3), apresentará tempo com temperaturas amenas a mornas. As máximas médias serão de 27.05°C e as mínimas médias de 11.6°C. Turvelândia será a cidade mais quente, com 28.5°C, seguida por Acreúna e Maurilândia, ambas com 28.3°C. Já Aporé registrará a menor temperatura, com 9.9°C, e Aparecida do Rio Doce terá 10.2°C.A umidade na região Sudoeste apresentará uma média de 60.83%. Quirinópolis pode ter os maiores índices de umidade, chegando a 81.0% durante a noite. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 3.94%. Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Caçu possuem as maiores probabilidades de chuva, com 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28.3°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 26.5°C, mínima 10.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 10.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 26.1°C, mínima 9.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 9.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 26.9°C, mínima 10.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 28.2°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 26.4°C, mínima 10.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 10.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 25.9°C, mínima 11.4°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 27.5°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 26.5°C, mínima 10.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 26.2°C, mínima 11.3°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 26.4°C, mínima 10.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 26.5°C, mínima 10.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 28.3°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 27.0°C, mínima 10.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Montividiu: máxima 25.7°C, mínima 11.2°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 27.0°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 26.4°C, mínima 11.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Portelândia: máxima 27.1°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 27.9°C, mínima 11.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 26.8°C, mínima 11.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.9°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.9°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 25.6°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 27.7°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 28.5°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.