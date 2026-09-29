A região Sudoeste terá um dia de tempo firme e predomínio de céu aberto nesta quarta-feira (30). Os termômetros registram marcas elevadas, tendo Turvelândia como a cidade mais quente, com máxima de 35,0°C, seguida de perto por Acreúna, que atinge 34,8°C, e Castelândia, com 34,6°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas ao amanhecer ocorrem em Montividiu e Perolândia, onde as mínimas caem para 20,3°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 60,33% ao longo do período, com os índices mais elevados concentrados em Aporé, que alcança 75,0%, e Chapadão do Céu, com 74,0%. Já a probabilidade média de chuva para a localidade é de apenas 12,5%, embora algumas cidades registrem chances um pouco maiores de precipitação, como Aparecida do Rio Doce, com probabilidade de 45,0%, e Rio Verde, que apresenta 40,0% de possibilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 34,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 32,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 5,0%Aporé: máxima 32,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Cachoeira Alta: máxima 33,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Castelândia: máxima 34,6°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Caçu: máxima 33,0°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Chapadão do Céu: máxima 31,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Gouvelândia: máxima 33,6°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itajá: máxima 33,6°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Itarumã: máxima 33,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Jataí: máxima 32,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Lagoa Santa: máxima 33,6°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Maurilândia: máxima 34,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mineiros: máxima 33,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Montividiu: máxima 32,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 33,4°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Perolândia: máxima 31,9°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 32,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Quirinópolis: máxima 33,6°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 10,0%Rio Verde: máxima 32,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 32,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Santo Antônio da Barra: máxima 34,1°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Serranópolis: máxima 31,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%São Simão: máxima 33,1°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Turvelândia: máxima 35,0°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.