A região Sudoeste terá grande chance de chuva nesta quarta-feira (31). O tempo apresenta temperaturas elevadas, com as cidades mais quentes sendo Turvelândia, alcançando 36.6°C, Castelândia com 36.4°C e Maurilândia também com 36.4°C. As cidades com as menores temperaturas serão Montividiu e Perolândia, ambas marcando 20.8°C.A umidade média na região é de 70.92%, com Santa Rita do Araguaia registrando a umidade mais alta, chegando a 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 44.81%, mas cidades como Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta têm chances mais elevadas, com 75.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 34.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 38.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 33.2°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 75.0%Aporé: máxima 33.9°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira Alta: máxima 34.0°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Castelândia: máxima 36.4°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 39.2°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Caçu: máxima 33.2°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 75.0%Chapadão do Céu: máxima 31.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 35.2°C, mínima 24.2°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 26.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Itajá: máxima 34.0°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Itarumã: máxima 33.2°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 75.0%Jataí: máxima 31.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Lagoa Santa: máxima 33.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Maurilândia: máxima 36.4°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 39.2°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Mineiros: máxima 30.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Montividiu: máxima 30.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 34.5°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 38.1°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Perolândia: máxima 30.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 31.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Quirinópolis: máxima 33.9°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Rio Verde: máxima 32.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Santa Helena de Goiás: máxima 34.2°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio da Barra: máxima 34.2°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Serranópolis: máxima 31.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 34.7°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Turvelândia: máxima 36.6°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 39.6°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.