A região Sudoeste terá grande chance de chuva amanhã, quarta-feira (4). As temperaturas mais altas são esperadas em Lagoa Santa, com máxima de 27.1°C, São Simão, com 27.0°C, e Acreúna, marcando 26.8°C. Já as cidades com o tempo mais ameno serão Montividiu, com mínima de 19.6°C, e Perolândia, com 20.0°C.A umidade média na região ficará em 89.21%, com Perolândia registrando a umidade mais elevada, de 96.0%. A probabilidade média de tempo chuvoso é de 60.19%, sendo que Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta e Caçu apresentam as maiores chances de tempo com chuva, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 26.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 26.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Aporé: máxima 26.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Alta: máxima 25.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Castelândia: máxima 26.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Caçu: máxima 26.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Chapadão do Céu: máxima 25.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 26.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Itajá: máxima 26.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Itarumã: máxima 26.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Jataí: máxima 26.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Lagoa Santa: máxima 27.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Maurilândia: máxima 26.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Mineiros: máxima 25.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Montividiu: máxima 24.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Paranaiguara: máxima 26.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Perolândia: máxima 24.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Portelândia: máxima 26.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Quirinópolis: máxima 26.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Rio Verde: máxima 24.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santa Helena de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 26.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Santo Antônio da Barra: máxima 25.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Serranópolis: máxima 25.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%São Simão: máxima 27.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Turvelândia: máxima 26.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.