A região Sudoeste na quarta-feira (4) apresentará um tempo caracterizado por altas temperaturas, sendo a principal característica do tempo para esta data. As cidades mais quentes incluem Itajá com máxima de 32.9°C, Lagoa Santa com 32.8°C e Itarumã com 32.2°C. Já as cidades mais frias serão Perolândia, registrando 18.7°C, e Jataí, com mínima de 18.8°C.A umidade média na região será de 63.31%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem Acreúna e Santo Antônio da Barra, ambas com 81.0%, e Turvelândia com 79.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, atingindo 7.12%, com algumas cidades como Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta apresentando 10.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 31.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 31.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira Alta: máxima 32.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Castelândia: máxima 32.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Caçu: máxima 31.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 30.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 31.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itajá: máxima 32.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itarumã: máxima 32.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Jataí: máxima 30.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Lagoa Santa: máxima 32.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 31.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 30.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 29.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 31.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Perolândia: máxima 29.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Portelândia: máxima 29.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Quirinópolis: máxima 31.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 29.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 31.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 32.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 31.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.