A região Sudoeste registrará, nesta quarta-feira (5), um dia ensolarado e sem previsão de mudanças bruscas nas condições atmosféricas. Os termômetros devem registrar marcas elevadas à tarde, principalmente em Turvelândia, que alcança máxima de 32,9°C, seguida de perto por Acreúna, com 32,8°C, e Castelândia, com 32,7°C. Por outro lado, o período mais fresco do dia será registrado em Mineiros, com mínima de 14,3°C, e em Jataí, que apresenta 15,0°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 52,04%, atingindo seus maiores índices, de até 76,0%, nos municípios de Itajá e Aporé. Quanto às precipitações, a probabilidade média é de apenas 3,94%, o que reforça o panorama de tempo firme. As maiores chances de chuva na região não ultrapassam 10,0%, índice esperado em Acreúna, Cachoeira Alta e Caçu.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 32,8°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 31,4°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 31,7°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira Alta: máxima 32,3°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Castelândia: máxima 32,7°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caçu: máxima 31,7°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Chapadão do Céu: máxima 30,1°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Gouvelândia: máxima 32,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itajá: máxima 32,3°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Itarumã: máxima 31,9°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Jataí: máxima 30,7°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 32,3°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Maurilândia: máxima 32,6°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mineiros: máxima 31,2°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 30,1°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Paranaiguara: máxima 31,9°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 29,9°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Portelândia: máxima 29,8°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Quirinópolis: máxima 32,4°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 30,9°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Helena de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30,9°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 32,4°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Serranópolis: máxima 30,4°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 32,5°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Turvelândia: máxima 32,9°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.