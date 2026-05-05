A região Sudoeste para quarta-feira (6) terá tempo com altas temperaturas. Embora as máximas não atinjam os limiares mais extremos, o tempo se apresentará aquecido. As cidades mais quentes incluem São Simão, com máxima de 32.8°C, Itajá, com 32.6°C, e Lagoa Santa, com 32.5°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Mineiros, com 15.5°C, e Aporé, com 15.6°C.Em relação à umidade do tempo, a média regional será de 59.54%. Aporé apresenta a maior umidade, com 83.0%, seguida por Quirinópolis, com 81.0%. A probabilidade de chuva é baixa na região, com média de 2.69%. As cidades com maiores índices de probabilidade de chuva são Cachoeira Alta, Caçu e Castelândia, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Aporé: máxima 31.7°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 32.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 32.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 31.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 30.0°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 32.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 32.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 31.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 30.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 32.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 32.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mineiros: máxima 30.3°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Montividiu: máxima 28.7°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 31.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 28.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Portelândia: máxima 28.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 32.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 29.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.3°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 30.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 32.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 32.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.