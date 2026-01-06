A região Sudoeste apresenta uma grande chance de chuva para a quarta-feira (7), caracterizando o tempo predominante do dia. As cidades mais quentes serão Lagoa Santa, com máxima de 29.2°C, Itajá e Aporé, ambas com 28.9°C. Já as mais frias serão Montividiu, com mínima de 18.3°C, e Perolândia, registrando 18.7°C.A umidade média na região será de 82.96%, com destaque para Santa Rita do Araguaia, que pode atingir 95.0% de umidade noturna, e Perolândia e Portelândia, com 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 42.88%, mas cidades como Acreúna, Cachoeira Alta e Montividiu registram os maiores índices, com até 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 26.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Aporé: máxima 28.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Cachoeira Alta: máxima 27.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Castelândia: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Caçu: máxima 27.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Chapadão do Céu: máxima 25.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Gouvelândia: máxima 26.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 28.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Itarumã: máxima 27.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Jataí: máxima 26.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Lagoa Santa: máxima 29.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Maurilândia: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Mineiros: máxima 25.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Montividiu: máxima 24.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Paranaiguara: máxima 27.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Perolândia: máxima 25.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Portelândia: máxima 26.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Quirinópolis: máxima 27.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Rio Verde: máxima 25.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Santa Helena de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 26.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio da Barra: máxima 26.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Serranópolis: máxima 26.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 27.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Turvelândia: máxima 26.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.