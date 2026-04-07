A região Sudoeste terá uma grande chance de chuva na quarta-feira (8), com o tempo instável predominando. As cidades mais quentes previstas são Lagoa Santa, com máxima de 30.9°C, Itajá, com 30.7°C, e Itarumã, também com 30.7°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Chapadão do Céu, com 19.1°C, e Perolândia, com 19.5°C.A umidade média na região ficará em 81.15%, e cidades como Itajá, Jataí e Lagoa Santa podem registrar índices noturnos de até 94.0%. A probabilidade de chuva média para a região é de 55.77%, mas há cidades com alta chance de chuva, como Acreúna, Chapadão do Céu e Rio Verde, que atingem 95.0% de probabilidade durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Aporé: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Cachoeira Alta: máxima 30.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Castelândia: máxima 30.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Caçu: máxima 30.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Chapadão do Céu: máxima 27.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Gouvelândia: máxima 30.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 60.0%Itajá: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itarumã: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Jataí: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Lagoa Santa: máxima 30.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Maurilândia: máxima 30.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Mineiros: máxima 29.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Montividiu: máxima 28.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 95.0%Paranaiguara: máxima 30.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Perolândia: máxima 28.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 28.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Quirinópolis: máxima 29.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 80.0%Rio Verde: máxima 28.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 70.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 95.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 90.0%Serranópolis: máxima 29.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%São Simão: máxima 30.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Turvelândia: máxima 30.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.